В Тверской области для больных коронавирусом развернуто 1190 коек

Губернатор провел совещание в областном правительстве. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя сегодня, 19 октября, провел совещание с членами областного правительства. Обсуждалось то, как сейчас обстоит дело в регионе с госпитальным фондом и мерами профилактики распространения коронавируса.

Игорь Руденя подчеркнул, что в непростой эпидемиологической ситуации важно обеспечить стабильную работу подведомственных правительству региона организаций. Это касается и оказания гражданам плановой медицинской помощи.

Как сообщает областное правительство, на сегодня в регионе для коронавирусных больных всего развернуто 1190 коек. Инфекционные госпитали действуют на базе областной клинической больницы, областного лечебно-реабилитационного центра, городской больницы №6, детской областной больницы, медсанчасти №141 в Удомле, Калининской, Конаковской и Нелидовской ЦРБ.

Большинство коек в инфекционных госпиталях обеспечены подачей кислорода. В регионе имеется 389 аппаратов ИВЛ: 121 аппарат размещен в инфекционных госпиталях, 132 применяются при оказании неотложной медицинской помощи, 136 - в резерве.

Для рентгенологической диагностики коронавируса используются девять компьютерных томографов. Проводится работа по приобретению и установке еще двух КТ – для Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи. В Ржеве введен в строй отремонтированный томограф. В итоге сейчас в местной ЦРБ действуют два КТ.

Напомним, что на 19 октября в регионе выявлено

По данным регионального оперштаба, на утро 19 октября в Верхневолжье подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом, изолированы 2838 (+93) человек.