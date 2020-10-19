Автоугонщик врезался в забор на чужом автомобиле в Тверской области

Автоугонщика задержали на месте ДТП Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 31-летний житель Сандово. Молодой человек сообщил, что автомобиль марки "ВАЗ" был припаркован во дворе дома, ключи находились в замке зажигания.

На место была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя, осмотрели место происшествия и выяснили особые приметы машины. Был введен спецплан "Перехват".

Автомобиль заметили сотрудники ДПС. Злоумышленник наехал на забор и был задержан на месте ДТП.

Фигурантом оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Мужчина был пьян, его доставили в отделение полиции, где он пояснил, что выпивал вместе с владельцем машины и у него возникло желание покататься. Что он и сделал, пока хозяин спал.

По ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращён законному владельцу.