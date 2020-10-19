Легковушка столкнулась с автобусом и вылетела на остановку в центре Твери

В Твери на проспекте Чайковского столкнулись легковой автомобиль и автобус. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

В Твери на проспекте Чайковского столкнулись Nissan Tiida и автобус №107 «Транспорта Верхневолжья». В результате легковой автомобиль вылетел на остановку. Пострадал 20-летний пассажир Nissan.

У пострадавшего угрозы жизни нет. Все участники ДТП были трезвы.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. В частности, смотрят камеры видеонаблюдения и регистраторы в транспортных средствах.