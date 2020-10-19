Директора почтового отделения подозревают в растрате 80 тысяч рублей в Тверской области

В Тверской области начальницу почтового отделения подозревают в растрате 80 тысяч рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники отдела экономической безопасности Торжокского отделения полиции выяснили, что 44-летняя начальница отделения почтовой связи занималась растратой. Используя служебное положение, она нанесла предприятию ущерб на сумму более 80 тысяч рублей. Идёт расследование.

Следователи выяснили, что начальница Торжокского отделения почты с марта по сентябрь 2020 года присвоила себе из кассы предприятия деньги. Финансами правонарушительница распорядилась по собственному усмотрению.

Возбудили уголовное дело. Теперь сотрудницу почты ждёт до шести лет тюрьмы.