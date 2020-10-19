44 человека заразились коронавирусом в Твери 19 октября

На утро 19 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7988 случаев заболевания COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным регионального оперштаба, на утро 19 октября 2020 года в регионе подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом, 44 заболевших – в Твери.
Всего на утро 19 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7988 случаев заболевания COVID-19.
2838 (+93) человек изолированы.
4865 (+17) выздоровели.
285 (0 за сутки) умерли.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2693 (+44)
Кимры 599 (+1)
Конаковский район 586 (+14)
Ржев 571 (+12)
Торжок 376 (+3)
Калининский район 368 (+4)
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО