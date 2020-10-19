44 человека заразились коронавирусом в Твери 19 октября

На утро 19 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7988 случаев заболевания COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального оперштаба, на утро 19 октября 2020 года в регионе подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом, 44 заболевших – в Твери.

Всего на утро 19 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7988 случаев заболевания COVID-19.

2838 (+93) человек изолированы.

4865 (+17) выздоровели.

285 (0 за сутки) умерли.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2693 (+44)

Кимры 599 (+1)

Конаковский район 586 (+14)

Ржев 571 (+12)

Торжок 376 (+3)

Калининский район 368 (+4)

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.