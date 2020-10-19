В Тверской области по поручению губернатора отремонтировали детский сад

Проведен ремонт помещений в детсаду в Черногубово. Фото: ПТО

В поселке Черногубово завершен ремонт в здании детского сада и благоустройство прилегающей территории. Привести в порядок помещения поручил губернатор Игорь Руденя в ответ на обращение жительницы поселка.

Женщина обратилась к главе региона в начале года в ходе личного приема граждан.

На тот момент в здании детского сада действовали две группы. Благодаря проведенному ремонту в порядок приведено еще одно помещение, что позволило ввести новую группу для 20 ребят.

В детсаду проведены ремонтно-строительные работы, а также обновлены инженерные сети, системы отопления, вентиляции и пожарной безопасности. Закуплена мебель, посуда, мягкий инвентарь, игрушки. Также по указанию Игоря Рудени на территории сада были установлены игровые площадки, которые полностью отвечают требованиям СанПиН.

Как сообщает областное правительство, на ремонт было направлено порядка 2 млн рублей.

Подобная работа ведется и в других муниципалитетах. К слову, на ремонт 25 детских садов в 16 муниципальных образованиях дополнительно направлекно 33,1 млн рублей.

Всего с 2018 года по инициированной главой региона региональной программе укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений работы проведены в 46 детских садах: в 21 отремонтирована кровля, в 18 заменены оконные блоки, в 7 обустроена территория