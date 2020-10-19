Сомнительный знакомый украл у жительницы Тверской области 8000 рублей

Мужчина украл 8000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В полицию обратилась 28-летняя жительница Лихославльского района. Женщина сообщила, что в день происшествия выпивала с малознакомым молодым человеком, а когда отвлеклась, подозреваемый похил из кошелька деньги и скрылся.
Сотрудниками уголовного розыска опрошены соседи и возможные свидетели произошедшего, экспертами на месте изъяты следы рук предполагаемого злоумышленника.
Подозреваемым оказался ранее судимый, неработающий 26-летний житель Лихославльского района.
Фигурант сознался в содеянном и вернул похищенные деньги.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.