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Сомнительный знакомый украл у жительницы Тверской области 8000 рублей

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина украл 8000 рублей

Мужчина украл 8000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 28-летняя жительница Лихославльского района. Женщина сообщила, что в день происшествия выпивала с малознакомым молодым человеком, а когда отвлеклась, подозреваемый похил из кошелька деньги и скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска опрошены соседи и возможные свидетели произошедшего, экспертами на месте изъяты следы рук предполагаемого злоумышленника.

Подозреваемым оказался ранее судимый, неработающий 26-летний житель Лихославльского района.

Фигурант сознался в содеянном и вернул похищенные деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал