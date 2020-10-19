Ботанический сад Твери отпразднует свое 145-летие спектаклем

Спектакль состоится в День рождения сада - 30 октября. Фото: Тверской ТЮЗ, tuz-tver.ru

Ботанический сад ТвГУ отпразднует свое 145-летие спектаклем "Ботанические сказки для детей и взрослых". Спектакль состоится в День рождения сада - 30 октября.

Режиссёр спектакля - Евгения Соколовская. Над постановкой работали директор Ботанического сада Юрий Наумцев, а также знаменитый композитор, пианист Евгений Соколовский.

- Ботанические сказки для детеи и взрослых — спектакль из истории , растворенных в звуках музыки и рассказанных садовником и музыкантом, - рассказывает о спектакле Ботанический сад на своей страничке в соцсети.

Билеты на спектакль продаются в кассах ТЮЗа. Всю информацию можно уточнить по телефону: 8 (4822) 34-97-03.