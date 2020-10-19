В Тверской области тракториста осудили за подложное удостоверение

Нарушения выявил Гостехнадзор Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За использование заведомо подложного документа осужден 35-летний житель Молоковского района.

В августе 2018 года мужчина приобрел подложный бланк удостоверения тракториста-машиниста. В июле 2020 года во время управления экскаватором-погрузчиком в поселке Молоково его остановили сотрудники Гостехнадзора. При проверке документов выяснилось, что удостоверение виновному не выдавалось.

Судом мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.