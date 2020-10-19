Жительница Тверской области соврала о краже паспорта

За ложный донос женщина заплатит штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед судом предстала 34-летняя жительница Весьегонского городского округа. Женщину осудили за ложный донос по ч. 1 ст. 306 УК РФ.

Установлено, что июле 2020 года женщина сообщила в дежурную часть о том, что в больнице у нее украли паспорт.

В ходе проверки было установлено, что преступление совершено не было. Просто подсудимая пыталась избежать административной ответственности из-за потери документа.

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу