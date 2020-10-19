Цены на бензин в Тверской области растут медленнее, чем в ЦФО и по России

За этот год цены на бензин в Тверской области выросли на 1,6%. Фото: Иван ВИСЛОВ

За 2020 год цены на бензин в Тверской области выросли на 1,6%, в то время как В ЦФО они поднялись на 2,1%, а в среднем по России - на 2,2%. О статистике изменения цен на автомобильное топливо (в сентябре 2020 года к декабрю 2019-го) рассказал Тверьстат.

Темпы роста цен на газомоторное топливо у нас тоже ниже, чем по федеральному округу и по России, но подорожал газ сильнее: в Тверской области на 5%, в ЦФО - на 5,6%, по России - на 10,2%.

Дизтопливо с декабря 2019-го по сентябрь 2020-го в нашем регионе прибавило 0,3%, в ЦФО 0,02%, по России 0,5%.