ФК «Тверь» уступил ФК «Торпедо-Владимир» со счётом 1:2

ФК «Тверь» проиграл вторую игру в сезоне. Фото: скрин экрана во время трансляции на ютубе на канале ФК «Тверь».

18 октября во время домашнего матча на стадионе «Юность» в Твери погода была капризной – шёл то дождь, то снег, то всё вместе.

В первом тайме тверичане выглядели гораздо более уверенными, больше владели мячом и удачнее выстраивали атаки. Однако, удача долгое время была не на стороне «Твери». Забить удалось с пенальти, после того, как против Даниила Ерофеева сфолили. Автор гола – Ярослав Ивакин. 1:0 в пользу ФК «Тверь».

До перерыва на табло не было изменений.

Во втором тайме гости активизировались. У ФК «Торпедо-Владимир» стали лучше строиться комбинации, они нападали. Но голы они забили, повернув в свою пользу две ошибки тверичан. Первый раз, когда вовремя подобрали мяч в штрафной, а второй – когда вратарь Дмитрий Герасимов и защитник Артём Соболь не смогли выбить слабо летевший в сторону ворот мяч. Итог 1:2.

Как отметил комментатор Сергей Алексеев, победа владимирской команды «не вытекала из логики игры». Даже замена трёх игроков в составе тверской команды по решению главного тренера, Вадима Гаранина, к сожалению, результатов не принесла.

Теперь позиция в таблице группы 2 ПФЛ ФК «Тверь» зависит от того, как сыграют другие команды из группы.