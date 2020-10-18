ФК «Тверь» в первом тайме выигрывает у ФК «Торпедо-Владимир» в снегопад

ФК «Тверь» пока выигрывает у ФК «Торпедо» из Владимира. Фото: скрин экрана во время трансляции на ютубе на канале ФК «Тверь».

Во время матча на стадионе «Юность» между тверичанами и владимирцами шёл небольшой дождь, затем снег с дождем, а потом и вовсе снегопад. В первой половине игры территориальное преимущество было у «Твери», зато игроки «Торпедо» больше ударили по воротам: три против двух. Тверичане вышли вперёд после фола против нападающего Даниила Ерофеева.

В начале 34-й минуты во время атаки «Твери» торпедовец Денис Перфилов толкнул в спину нападающего Даниила Ерофеева, когда тот готовился принять мяч, чтобы пробить по воротам. На поле даже появился штатный врач. Судья назначил пенальти.

Полузащитник Ярослав Ивакин стукнул мощно, и вратарь владимирцев Артем Ковешников не отгадал, в какую сторону полетит мяч. До перерыва тверичане сохранили преимущество. На данный момент 1:0 в пользу ФК «Тверь».

Несмотря на первый этой осенью снегопад болельщики активно поддерживают команды, растянули баннеры и бьют в барабаны. Многие стоят из-за того, что сидения на трибунах мокрые.

В Твери на стадионе «Юность» играют в снегопад. Фото: скрин экрана во время трансляции на ютубе на канале ФК «Тверь».

Начался второй тайм. Трансляция на крупнейшем видеохостинге, комментатор – журналист Сергей Алексеев.