92-летняя женщина получила перелом бедра в ДТП в Тверской области

В Тверской области в аварии пожилая женщина получила перелом беедра. Фото: Степан КАМЕНЕВ

18 октября в 12:15 на улице Садовая в Ржеве Land Rover Diccovery, сдавая задом, наехал на женщину-пешехода 1928 года рождения, которая пересекала дорогу вне «зебры». Это несмотря на то, что рядом был пешеходный переход. Ржевитянка получила перелом бедра.

При этом уточняется, что травма тяжёлая. Перелом чрезвертельный, т.е. кость повредилась в верхней части, между основанием шейки бедра и подвертельной линией.

Областное ГИБДД напоминает, что пешеходы должны пересекать проезжую часть строго по переходу. Нарушение правил может закончится трагедией.