ФК «Тверь» покинул нападающий Илья Гилязутдинов

Из ФК «Тверь» по обоюдному согласию ушёл Илья Гилязутдинов. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

Футболист, выступавший под номером 93, играл в девяти матча первенства России ОЛИМП-ПФЛ. Отметился и голом за тверскую команду. На встрече с ФК «Смоленск» на 87-й минуте он забил головой.

Куда игрок планирует переходить – на сайте тверской футбольной команды не уточняется. Илья Гилязутдинов – воспитанник Академии ФК «Рубин».

Клуб поблагодарил Илью за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

А мы напомним, что уже в 14:30 ФК «Тверь» сыграет с ФК «Торпедо» из Владимира на стадионе «Юность» в Твери. Как обычно, матч будет транслироваться онлайн.