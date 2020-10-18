50 человек заразились коронавирусом в Твери 18 октября

В Тверской области 113 человек заразились коронавирусом 18 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба, на утро 18 октября 2020 года в регионе подтверждено 113 новых случаев заражения коронавирусом, 50 заболевших – в Твери.

Всего на утро 18 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7878 случаев заболевания COVID-19.

2745 (+108) человек изолированы.

4848 (+5) выздоровели.

285 (0 за сутки) умерли.

Торопецкий район за сутки вырвался вперёд, там, по статистике регионального оперштаба, заразились 25 человек. Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2649 (+50)

Кимры 598 (+1)

Конаковский район 572 (+6)

Ржев 559 (+5)

Торжок 373 (+1)

Калининский район 364 (+3)

Лихославльский район 291 (+13)

Вышневолоцкий городской округ 262

Максатихинский район 194

Торопецкий район 185 (+25)

Бологовский район 177

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.