50 человек заразились коронавирусом в Твери 18 октября

В Тверской области 113 человек заразились коронавирусом 18 октября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным регионального оперштаба, на утро 18 октября 2020 года в регионе подтверждено 113 новых случаев заражения коронавирусом, 50 заболевших – в Твери.
Всего на утро 18 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7878 случаев заболевания COVID-19.
2745 (+108) человек изолированы.
4848 (+5) выздоровели.
285 (0 за сутки) умерли.
Торопецкий район за сутки вырвался вперёд, там, по статистике регионального оперштаба, заразились 25 человек. Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2649 (+50)
Кимры 598 (+1)
Конаковский район 572 (+6)
Ржев 559 (+5)
Торжок 373 (+1)
Калининский район 364 (+3)
Лихославльский район 291 (+13)
Вышневолоцкий городской округ 262
Максатихинский район 194
Торопецкий район 185 (+25)
Бологовский район 177
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.