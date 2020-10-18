Улицу Спартака в Твери вновь открыли для движения транспорта

В Твери восстановлено движение на улице Спартака. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

Автомобили вновь могут спокойно ездить и парковаться на улице Спартака в Твери. Движение перекрывали в начале октября из-за ремонта трубы около дома №47. Работы вела компания «Тверь Водоканал». Автомобилистам приходилось двигаться по соседним улицам в объезд.

На данный момент движение восстановлено, а временные дорожные знаки убрали.

На улицах Макарова, Коробкова и 4-м переулке Пески восстановлена схема движения, которая была до временных ограничений.