Мокрый снег выпадет в ближайшие часы в Тверской области

В ближайшие часы в Тверской области может пойти мокрый снег. Фото: Надежда Блинова.

Как сообщает областное МЧС со ссылкой на Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшее время утром, а затем днём в Тверской области может выпасть мокрый снег. Этой ночью в районах уже выпал первый снег. Заморозки также сказываются на состоянии дорог.

Сотрудники МЧС просят жителей региона быть осторожными и помнить о безопасности. В частности, если на дороге скользко, необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от других транспортных средств.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам поменять резину с летней на зимнюю. Судя по прогнозу, погода обещает быть по-осеннему холодной и с осадками.