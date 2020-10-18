ФК «Тверь» сыграет дома с ФК «Торпедо» из Владимира

Сегодня, 18 октября, в 14:30! Фото: официальная группа в соцсетях ФК «Тверь» – ВК/tver_fc.

Тверские футболисты примут серьёзного владимирского соперника на своё домашнем стадионе «Юность» в областном центре. Это будет уже 52-й матч тверичан с владимирцами в современной истории футбола. На этот раз трансляция встречи, как как анонсировано в соцсетях ФК «Тверь», пройдёт на сайте sportrecs.com.

На сегодняшний день противник тверичан находится лишь на пятой позиции турнирной таблицы группы 2 ПФЛ, в то время, как «Тверь» держится на первом месте. Однако, ФК «Торпедо-Владимир», стартовавшие с двух ничьих и трёх поражений в этом сезоне, далее одержали шесть побед подряд.

За все 51 матч, которые шли между тверской и владимирской командами, у владимирцев 26 побед, у тверичан только 11. Ещё 14 ничьих. Также «Торпедо» забило тверичанам суммарно больше мячей – 69 против 36. Такую статистику приводит историк футбола Олег Власов.

Напомним, что 13 октября после победы ФК «Тверь» над ФК «Родина» на сайте группы 2 ПФЛ, видимо, из-за технического сбоя появилась мотивирующая ошибка – результат несостоявшегося матча с ФК «Торпедо» – 6:0 в пользу тверичан. Увидим, получится ли у ФК «Тверь» разгромить владимирскую команду с таким счётом.