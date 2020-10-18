Первый снег выпал в Тверской области

В нескольких районах Тверской области выпал первый снег. Фото: страница в соцсетях Александра Смирнова – ВК/id48709944.

В селе Поречье падал первый снег, который, безусловно, при такой погоде практически сразу таял. Но подтвердился прогноз, что мягкая осень закончилась, и пришла ноябрьская погода. Из-за заморозков дороги ночью и утром могут быть скользкими.

Вслед за жителями Бежецкого района, в социальных сетях первым снегом начали делиться пользователи из Кашинского городского округа и Калининского района. Один человек даже прислал фото слепленного снеговика.

Первый снег в Кашине. Фото: страница в соцсетях Надежды Чистяковой – ВК/nadezhda_kalash.

Напомним, ГИБДД рекомендует автомобилистам быть осторожными и поменять летнюю резину на зимнюю. Это поможет избежать неприятностей на дорогах.

Первый снеговик. Фото: страница в соцсетях Алексея Фомушкина – ВК/segafoma.