В Тверской области пьяный водитель съехал в кювет – пострадал восьмилетний пассажир

В Тверской области в аварии пострадал восьмилетний мальчик. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 30 километре дороги «Красномайский – Фирово» в Фировском районе Тверской области 35-летний нетрезвый водитель за рулем «Лады Калины» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали автомобилист и восьмилетний мальчик-пассажир. Последний доставлен в больницу.

Сейчас юный житель области на операции в Вышневолоцкой ЦРБ. Врачи поставили ему диагноз «тупая травма живота».

Госавтоинспекция предостерегает – нельзя водить машину в нетрезвом виде. Это может привести к трагедии.