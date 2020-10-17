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В ДТП на улице Луначарского в Твери пострадал младенец

Столкнулись Hyundai и ВАЗ-2105
Семён ЛЕГКОВ
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В Твери при столкновении двух машин пострадал ребенок.

В Твери при столкновении двух машин пострадал ребенок.

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В столкновении иномарки и отечественного автомобиля пострадали 38-летний водитель и семимесячная девочка-пассажир машины Hyundai. Пострадавшую увезли с мамой в Детскую областную больницу – уточняется, что угрозы жизни нет. У автомобилиста подозрение на перелом ребер.

Оба водителя были трезвыми. Но у 22-летнего мужчины за рулем ВАЗа не было страховки и водительских прав.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что за руль машины нужно садиться, только взяв с собой документы и будучи уверенным в своих водительских навыках.

У водителя ВАЗа, попавшего в аварию, не было с собой документов. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

У водителя ВАЗа, попавшего в аварию, не было с собой документов. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

ДТП