В ДТП на улице Луначарского в Твери пострадал младенец

В Твери при столкновении двух машин пострадал ребенок. Фото: Василий ХОДАРЕВ

В столкновении иномарки и отечественного автомобиля пострадали 38-летний водитель и семимесячная девочка-пассажир машины Hyundai. Пострадавшую увезли с мамой в Детскую областную больницу – уточняется, что угрозы жизни нет. У автомобилиста подозрение на перелом ребер.

Оба водителя были трезвыми. Но у 22-летнего мужчины за рулем ВАЗа не было страховки и водительских прав.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что за руль машины нужно садиться, только взяв с собой документы и будучи уверенным в своих водительских навыках.