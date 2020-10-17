В ДТП на улице Луначарского в Твери пострадал младенец

В Твери при столкновении двух машин пострадал ребенок.
Фото: Василий ХОДАРЕВ
В столкновении иномарки и отечественного автомобиля пострадали 38-летний водитель и семимесячная девочка-пассажир машины Hyundai. Пострадавшую увезли с мамой в Детскую областную больницу – уточняется, что угрозы жизни нет. У автомобилиста подозрение на перелом ребер.
Оба водителя были трезвыми. Но у 22-летнего мужчины за рулем ВАЗа не было страховки и водительских прав.
Областная Госавтоинспекция напоминает, что за руль машины нужно садиться, только взяв с собой документы и будучи уверенным в своих водительских навыках.
У водителя ВАЗа, попавшего в аварию, не было с собой документов. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.