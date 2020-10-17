Наркоторговец может сесть на 20 лет в Твери

В Твери 21-летнего наркоторговца могут в тюрьму на 20 лет. Фото: Степан КАМЕНЕВ

21-летнего тверичанина подозревали в сбыте наркотиков и установили за ним наблюдение. Оперативники обнаружили тайники, в которых подозреваемый оставлял свёртки с «товаром». Выяснилось, что в них хранились синтетические и растительные наркотические средства.

В схроне, который нашли полицейские, было более 150 граммов наркотиков. Всё было расфасовано на разовые дозы.

Возбудили уголовное дело по 228-й статье Уголовного кодекса. В совокупности правонарушителю может грозить до 20 лет колонии. Следствие продолжается.