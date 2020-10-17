Из-за коронавируса руководитель следственного комитета проконсультирует граждан дистанционно

Руководитель Следственного комитета по Тверской области Альберт Кизимов проконсультирует тверичан по скайпу. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области/tver.sledcom.ru.

29 октября с 15:00 до 17:00 в режиме видеосвязи руководитель Следственного комитета по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проконсультирует сирот, которым в законном порядке не выдают полагающееся жилье.

Обратиться в правоохранительные органы могут все граждане, чьи права ущемляют. Необходимо записаться заранее.

Записаться на приём возможно по телефонам: 65-63-31, 65-63-34, 65-62-36. Код города «4822».