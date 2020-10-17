Ученика избили в школе в Тверской области – мать записала видеообращение

После драки в школе в ЗАТО Озерный мать одного из учеников обратилась в полицию. Фото: группа в соцсетях «СЕЛО ИЛЬЯТИНО, Бологовский район, Тверская облас» – ВК/seloiliatino.

По словам матери ученика четвёртого класса школы №1 ЗАТО Озерный Бологовского района, это уже не первый случай, когда дети дерутся. В посте в социальных сетях она указывает, что у ее сына синяки, «нос чуть не сломали». Женщина считает, что зачинщиком потасовок выступает один из хулиганов.

На видео жительница области обращается к классному руководителю и директору школы и просит их принять соответствующие меры. Также она дополнила ролик коротким текстом. Мать ребёнка указывает, что ситуация повторяется, и она уже жаловалась на это.

– В ответ – тишина. Директор Школы разводит руками – У НАС ВСЕ ДЕТИ ТАКИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ! Что за бред? Ну спасибо, что не убили друг друга там в школе на уроке, – пишет мать четвероклассника.

По мнению неравнодушной родительницы, «уже весь класс трясется и родители боятся отпускать детей в школу из-за одного хулигана». На данный момент по поводу драки она написала обращение в полицию.