Жители Тверской области дистанционно напишут «Тотальный диктант»

Тверичане будут писать «Тотальный диктант – 2020» дистанционно. Фото: Надежда ШУЛЬГА

Организаторы решили, что из-за эпидемической ситуации тотальная проверка грамотности в этом году пройдёт на «удалёнке». Текст диктанта прочитают на сайте проекта. Печатать с компьютера или гаджета можно будет там же в специальном окне и отсылать на проверку.

На сайте нужно заранее зарегистрироваться, чтобы получить результаты своей работы в личном кабинете на портале.

Для тех, кто хочет писать ручкой на бумаге есть второй вариант. Спецбланки и ручки можно было получить заранее в пункте выдачи по адресу улица Дмитрия Донского, дом 37. Но в случае с традиционным диктантом есть один минус – диплом не выдадут, так как непонятно – честно ли человек писал или нет.

Автор текста «Тотального диктанта – 2020» – писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Специально для акции массовой проверки грамотности он подготовил текст, посвящённый «отцу русской космонавтики» Константину Циолковскому.