36 человек заразились коронавирусом в Твери 17 октября

В Тверской области 111 человек заразились коронавирусом 17 октября. Фото: ПТО.
По данным регионального оперштаба, на утро 17 октября 2020 года в регионе подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, 36 заболевших – в Твери.
Всего на утро 17 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7765 случаев заболевания COVID-19.
2637 человек изолированы.
4843 (+29) выздоровели.
284 (+5) умерли.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2599 (+36)
Кимры 597 (+3)
Конаковский район 566 (+3)
Ржев 554 (+8)
Торжок 372 (+1)
Калининский район 361 (+6)
Лихославльский район 278 (+8)
Вышневолоцкий городской округ 259
Максатихинский район 194 (+1)
Бологовский район 177
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО.