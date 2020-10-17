36 человек заразились коронавирусом в Твери 17 октября

В Тверской области 111 человек заразились коронавирусом 17 октября. Фото: ПТО.

По данным регионального оперштаба, на утро 17 октября 2020 года в регионе подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, 36 заболевших – в Твери.

Всего на утро 17 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7765 случаев заболевания COVID-19.

2637 человек изолированы.

4843 (+29) выздоровели.

284 (+5) умерли.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2599 (+36)

Кимры 597 (+3)

Конаковский район 566 (+3)

Ржев 554 (+8)

Торжок 372 (+1)

Калининский район 361 (+6)

Лихославльский район 278 (+8)

Вышневолоцкий городской округ 259

Максатихинский район 194 (+1)

Бологовский район 177

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.