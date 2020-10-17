Опубликовали новые схемы строительства Северного обхода в Тверской области

Вариант проекта Северного обхода Твери. Подробнее – на сайте Администрации Калининского района/kalinin-adm.ru.

Проект разрабатывает компания «Союздорпроект». Участок трассы М-11 так называемого Северного обхода Твери – со 149 по 208 километр. Администрация Калининского района выложила на сайте карту с предполагаемым маршрутом дороги со 176 по 208 километры. Вот только разобраться в этой схеме без специалистов, скорее всего, будет затруднительно.

Напомним, планы по строительству нового участка трассы М-11 в Калининском районе вызвал бурную реакцию части населения деревень Михайловского, Кулицкого и Медновского сельских поселений. Население беспокоится – как будет проходить дорога федерального значения.

7 октября в эфире на одном из тверских телеканалов губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил, что обращения от граждан поступают. Глава региона подчеркнул, что первоначальный проект Северного обхода будет изменён так, чтобы обойти все деревни и поселки, и не попасть на территорию жилых застроек.

Разработка проекта того, как пройдёт Северный обход на левом береге Тверцы, только началась и будет завершена в 2021 году.

Кулицкое сельского поселение. Карта – сайт Администрации Калининского района/kalinin-adm.ru.

Медновское сельского поселение. Карта – сайт Администрации Калининского района/kalinin-adm.ru.