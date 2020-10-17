В Тверской области скончался известный краевед и историк Олег Кондратьев

В Тверской области не стало историка, краеведа Олега Кондратьева. Фото: группа в соцсетях «Ржевская правда»/presska_ru.

Историк, краевед, журналист Олега Кондратьева умер на 69-м году жизни. Он 15 лет работал старшим научным сотрудником Ржевского краеведческого музея. Олег Александрович многое сделал для сохранения истории родного края.

Олег Кондратьев был автором десятков исторических книг, брошюр, написал сотни статей про различные аспекты истории Ржевского района. Его брошюра «Ржевская битва: полвека умолчания», согласно данным Ржевского краеведческого музея, была переведена на немецкий язык и дважды издавалась в Германии.

О.А. Кондратьев входил в Союз журналистов России, был действительным членом Русского географического общества, возглавлял Ржевский книжный клуб. Олег Александрович много сотрудничал со СМИ, в том числе, с газетой «Ржевская правда».