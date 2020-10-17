Жительнице Твери через суд вернули деньги за сорвавшуюся из-за коронавируса турпоездку

Тверичанка вернула деньги за несостоявшуюся турпоездку через суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверичанка заключила с туристической фирмой договор на сумму 157,5 тысяч рублей. Она полностью оплатила поездку на троих в тот момент, когда ещё не было ограничений на выезд за границу. Но в связи с пандемией отпуск супруга отменился, ситуация поменялась и турпоездка не состоялась.

Через Центральный районный суд Твери жительнице областного центра удалось вернуть большую часть свои деньги – 150,8 тысяч рублей. Плюс ответчик возместил ей судебные расходы на сумму 22 тысячи рублей. Туристическая фирма получила штраф 75,4 тысячи рублей за несоблюдение закона.

Решение юридической инстанции пока не вступило в законную силу.