Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жительнице Твери через суд вернули деньги за сорвавшуюся из-за коронавируса турпоездку

Она планировала тур на троих, но помешала пандемия
Семён ЛЕГКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Тверичанка вернула деньги за несостоявшуюся турпоездку через суд.

Тверичанка вернула деньги за несостоявшуюся турпоездку через суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверичанка заключила с туристической фирмой договор на сумму 157,5 тысяч рублей. Она полностью оплатила поездку на троих в тот момент, когда ещё не было ограничений на выезд за границу. Но в связи с пандемией отпуск супруга отменился, ситуация поменялась и турпоездка не состоялась.

Через Центральный районный суд Твери жительнице областного центра удалось вернуть большую часть свои деньги – 150,8 тысяч рублей. Плюс ответчик возместил ей судебные расходы на сумму 22 тысячи рублей. Туристическая фирма получила штраф 75,4 тысячи рублей за несоблюдение закона.

Решение юридической инстанции пока не вступило в законную силу.

Криминал