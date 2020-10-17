В ФК «Тверь» пришёл новый игрок

Александр Джумаев – новый полузащитник №98 ФК «Тверь». Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

Контракт с 22-летнии футболистом, выступавшим в Футбольной национальной лиге, подписали 16 октября. В этом сезоне Александр Джумаев провёл два матча за брянское «Динамо», а изначально был воспитанником кубанского футбола. Александр игра в таких клубах, как «Кубань», «Урожай», «Мордовия», «Армавир».

На данный момент за всю карьеру полузащитник сыграл 23 матча и забил один гол в Футбольной национальной лиге. В ФК «Тверь» Александр Джумаев под номером 98 может дебютировать уже 18 октября в домашнем матче с владимирским «Торпедо». Начало игры в 14:30.

Александр Джумаев подписал контракт с тверским футбольным клубом. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

Уже представлено фото нового игрок в форме ФК «Тверь». Приветственная подпись гласит: «Добро пожаловать!».