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Общество

Продавцов тюльпанов, арбузов и дынь привлекли к ответственности в Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Арбузы и дыни продавали с нарушениями

Арбузы и дыни продавали с нарушениями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынке в Заволжском районе Твери специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с арбузами из Волгоградской области и дынями из Астраханской области, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Также был установлен факт реализации луковиц тюльпанов и лилий без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.