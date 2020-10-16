Продавцов тюльпанов, арбузов и дынь привлекли к ответственности в Тверской области

Арбузы и дыни продавали с нарушениями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На рынке в Заволжском районе Твери специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с арбузами из Волгоградской области и дынями из Астраханской области, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Также был установлен факт реализации луковиц тюльпанов и лилий без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.