Продавцов тюльпанов, арбузов и дынь привлекли к ответственности в Тверской области

Арбузы и дыни продавали с нарушениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынке в Заволжском районе Твери специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с арбузами из Волгоградской области и дынями из Астраханской области, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Также был установлен факт реализации луковиц тюльпанов и лилий без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.