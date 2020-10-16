19 октября часть домов в Твери и Торжке останется без электричества

На электросетях будут проводиться плановые работы Фото: архив "КП"

19 октября специалисты МУП "Тврьгорэлектро" будут провдить плановые работы на электросетях. В связи с этим в части домов Твери и Торжка будет отключено электричество.

В Заволжском районе Твери света не будет с 9:30 до 13:00 по адресу: ул. Хромова, 84.

В Московском районе - с 9:00 до 16:00 по адресам: ул Индустриальная, д. 3а; п-д 2-й Линейный д. 1-39, 2-36; п-д 1-й Линейный д. 1-19, 2-16; ул Линейная 46-58; шос Бурашевское 28- 34,13-41; ул. Крупской 25-59,22-44; ул Тургенева 19-55, 16-54; ул Кима 42-60,33-49; ул Островского 34-56,29-47; ул Загородная 23-35,28-42; 3-й пр-д Южный д. 1/25-15, 2/27-16; 4-й п-д Южный д. 1/31-5, 2/33-6; ул М. Ульяновой 32-38, 35-61.

В Торжке - с 9:00 до 13:00 по адресам: ул. Дзержинского 113,115,117,117А,113А, 115Б, 117Б, 113Б, 119А.