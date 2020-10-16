Из-за коронавируса в колониях Тверской области запретили свидания с осужденными

В УФСИН приостановлен прием граждан и запрещены свидания Фото: Мария ЛЕНЦ

С 14 октября во всех учреждениях УФСИН России по Тверской области приостанавливается предоставление краткосрочных и длительных свиданий с родственниками и личный прием граждан руководством ведомства.

Ограничения введены в целях недопущения распространения коронавируса. Исключения составляют свидания с защитниками, адвокатами и другими лицами, имеющими право на оказание юридической помощи. При этом всем участникам свидания необходимо иметь средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Обращения граждан принимаются в письменной форме.

Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.