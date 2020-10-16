Тверской областной суд ввел ограничения из-за коронавируса

Тверской областной суд ограничил прием граждан Фото: архив "КП"

С 19 октября 2020 года в Тверском областном суде приостанавливается личный прием граждан, ограничивается доступ в суд для лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Всем остальным, при посещении здания суда, необходимо иметь средства защиты органов дыхания (маски и респираторы) и перчатки.

Подать документы в суд можно по электронной почте oblsud.twr@sudrf.ru, почтой России, а также через обращения на сайте Тверского областного суда.

Телефоны приёмной Тверского областного суда: уголовная коллегия - (4822) 50-06-80, гражданская, административная коллегии - (4822) 32-84-92, 39-08-74.