В Твери в ближайшее время откроют лабораторию для диагностики коронавируса

На базе областной клинической больницы в ближайшее время планируется создать диагностическую лабораторию. Фото: ПТО

Диагностическую лабораторию, где в том числе будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию, откроют в областной клинической больнице. Это будет сделано по указанию губернатора Игоря Руденя. Глава региона еще 6 октября на заседании оперативного штаба поручил расширить лабораторную базу в регионе.

Как сообщает областное правительство, новая лаборатория позволит проводить порядка 300 исследований на коронавирус в сутки.

Сейчас ведется ремонт помещения, обучение и набор специалистов.

Закупается необходимая техника: центрифуга, микробиологический и антибактериальный боксы, амплификаторы, компьютерное и другое оборудование.

В Тверской области увеличиваются объемы тестирования на COVID-19. Исследования тестов проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центра имени В.П. Аваева, Тверского государственного медуниверситета, лаборатории тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН.

Тестирование на COVID-19 проводят также частные клиники.

Всего в Верхневолжье по данным на 16 октября исследовано больше 216 тыс. тестов на COVID-19, за прошедшие сутки – 2545.