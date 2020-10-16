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Молоко из Тверской области не прошло тест на микробную безопасность

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Молоко не прошло тест на микробную безопасность

Молоко не прошло тест на микробную безопасность

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области были отобраны пробы продукции сырого молока в двух СПК Торопецкого района.

В ходе исследования продукции Тверской межобластной ветлабораторией установлено, что сырое коровье молоко производителей не соответствует требованиям по показателю КМАФАнМ (тест на микробную безопасность).

Выявление в составе данных веществ является нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза. Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.