В Тверской области бездомная собака заразилась бешенством

В регионе выявлен очередной случай бешенства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Патологический материал бездомной собаки был направлен специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках эпизоотического мониторинга в ФГБУ "ВНИИЗЖ" Владимира для проведения исследований.

По результатам лабораторных испытаний в пробе головного мозга собаки, найденной в деревне Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, выявлен вирус бешенства.

Это 43-й случай заболевания с начала 2020 гда.

По статистике Россльхознадзора, в 2019 году в целях проведения лабораторных исследований на бешенство было направлено 288 проб, из них выявлен 31 положительный результат. В том числе: 18 - енотовидных собак, 6 - лис, 5 - собак, кошка и хорь.