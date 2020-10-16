90-летний дедушка заблудился в болотах Тверской области

Деда выводили из леса 5 часов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

90-летний Федор Николаевич Николаев пропал в лесах Лихославльского района. Вечером он пошел погулять и не вернулся. С собой у пенсионера был телефон, и он смог позвать на помощь.

На поиск выдвинулись сотрудники ПЧС 38, волонтеры ВПСО "Сова" и родственники пропавшего. Два часа деда пытались вывести из леса, пока телефон не разрядился

Местность оказалась сложной - торфоразработки, канавы, речки, болота. "На отклик" деда нашли. Жив, готов идти сам.

- Казалось, что тяжелее, чем утонуть по пояс и нести деда на загривке через канаву быть не может, но последний рывок и перед нами река, настоящий водоем, и деда не переправить и назад не свернуть, Федор устал, - рассказали о сложностях поиска волонтеры.

Переправиться смогли по бобровой плотине, которую нашли чуть в стороне.

На месте деда передали врачам "скорой помощи".