Мужчина прятал наркотики в банках и может получить 10 лет тюрьмы в Тверской области

В Тверской области будут судить мужчину за 158 граммов каннабиноидного растения в банках. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

У жителя Тверской области во время обысков в доме и на приусадебном участке нашли 158 граммов наркосодержащего растения. 37-летний подозреваемый утверждает, что хранил его для собственного употребления. Идёт расследование.

На данный момент владелец наркотиков, давший признательные показания, арестован. Проходят оперативные мероприятия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по 228-й статье уголовного кодекса. Теперь ему грозит до 10 лет за решёткой.