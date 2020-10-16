Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Главу администрации в Тверской области оштрафовали за выбоины на дороге

Ему придется заплатить 20 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Глава администрации оштрафован на 20 000 рублей

Глава администрации оштрафован на 20 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Красном Холме прокуратурой установлено, что автомобильные дороги местного значения на улицах Базарной, Садовой и Новобазарной имеют множественные выбоины и ямы.

По факту выявленных нарушений прокурором района в отношении главы администрации Краснохолмского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Чиновник оштрафован на 20 000 рублей.

Судом бездействие муниципалитета признано незаконным.