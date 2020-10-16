Главу администрации в Тверской области оштрафовали за выбоины на дороге

Глава администрации оштрафован на 20 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В Красном Холме прокуратурой установлено, что автомобильные дороги местного значения на улицах Базарной, Садовой и Новобазарной имеют множественные выбоины и ямы.

По факту выявленных нарушений прокурором района в отношении главы администрации Краснохолмского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Чиновник оштрафован на 20 000 рублей.

Судом бездействие муниципалитета признано незаконным.