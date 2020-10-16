Более 60 автобусов проверили за неделю госавтоинспекторы Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаеются профилактические рейды по контролю за организацией пассажирских перевозок. В период с 9 по 15 октября, сотрудники ГИБДД проверили более 60 водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных маршрутах.

В ходе проверок выявлено 13 нарушений, в частности, некоторые транспортные средства эксплуатировались с неисправностями.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.