45 человек заразились коронавирусом в Тверской области 16 октября

В Тверской области 106 человек заразились коронавирусом Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на утро 16 октября 2020 года в регионе подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 45 заболевших - в Твери.
Всего на утро 16 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7654 случаев заболевания COVID-19.
2559 изолированы.
4814 (+27) выздоровели.
281 человек умер (+3).
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2563 (+45)
Кимры 594 (+2)
Конаковский район 563 (+4)
Ржев 546 (+13)
Торжок 371 (+6)
Калининский район 356 (+6)
Лихославльский район 270 (+6)
Вышневолоцкий городской округ 259 (+6)
Максатихинский район 193
Бологовский район 177 (+1).
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
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