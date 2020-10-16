45 человек заразились коронавирусом в Тверской области 16 октября

В Тверской области 106 человек заразились коронавирусом Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 16 октября 2020 года в регионе подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 45 заболевших - в Твери.

Всего на утро 16 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7654 случаев заболевания COVID-19.

2559 изолированы.

4814 (+27) выздоровели.

281 человек умер (+3).

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2563 (+45)

Кимры 594 (+2)

Конаковский район 563 (+4)

Ржев 546 (+13)

Торжок 371 (+6)

Калининский район 356 (+6)

Лихославльский район 270 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 259 (+6)

Максатихинский район 193

Бологовский район 177 (+1).

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.