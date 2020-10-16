В Тверской области за несколько лет в четыре раза увеличили объемы ремонта дорог

Задачу поэтапно увеличивать объемы дорожных работ поставил губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

В этом году в регионе отремонтировано 543 км автодорог. Это в четыре раза больше, чем в 2016 году. Задачу поэтапно увеличивать объемы дорожных работ поставил губернатор Игорь Руденя. По инициативе главы региона также утверждены областные стандарты дорожных работ.

- За прошедшие четыре года в Тверской области приведено в нормативное состояние около 1900 километров магистралей. Акцент сделан на ключевых пассажирских, школьных и туристических маршрутах, а также тех дорогах, которые связывают Тверскую область с другими регионами, - сообщил Игорь Руденя.

В 2020 году дорожно-строительный сезон в Верхневолжье начался ранней весной. Конкурсы провели быстро, поэтому подрядчики успели все сделать в оптимальные сроки.

Первый объект, автодорога «Москва - Рига» – Хорошево, был завершен и введен в эксплуатацию уже в апреле. Реконструкция трассы стала частью масштабного проекта создания Ржевского мемориала Советскому солдату к 75-летию Великой Победы.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в нормативное состояние приведено 153,6 км региональных автотрасс.

В Твери по нацпроекту отремонтированы дороги на 46 улицах общей протяженностью 61,5 км. Девять дорог на улицах, носящих имена героев Великой Отечественной войны, приведены в порядок по проекту «Улица Победы».

Также в этом году в Твери отремонтированы главные «въездные ворота» в город – Московское шоссе. Завершен капремонт Бурашевского путепровода.

В рамках создания кластера "Волжское море" продолжается строительство пешеходного моста через Тьмаку. А в Конаковском районе построен пешеходный мост через Дойбицу.

Начата реконструкция аварийного путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке.

При поддержке области в порядок приводятся более 300 км местных дорог.