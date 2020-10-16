Житель Старицы жестоко замучил собаку в Тверской области

Мужчина получил 200 чаосв обязательных работ Фото: архив "КП"

В Тверской области осудили 51-летнего жителя Старицы. За жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть, мужчина получил 200 часов обязательных работ по ч. 1 ст. 245 УК РФ.

Установлено, что в июле 2020 года мужчина, заметил возле своего дома в деревне Бураково незнакомую собаку и выстрелил в нее из пневматической винтовки. Затем привязал раненую собаку веревкой за заднюю лапу к квадроциклу и поехал, протащив животное за собой.

Приговор суда не вступил в законную силу.