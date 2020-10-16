В Тверской области сгорела иномарка

Иномарка сгорела полностью Фото: vk.com/"Подслушано Конаково и Конаковский район"

Сообщение о том, что на улице горького в Конаково Тверской области горит иномарка, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 2:18 ночи 16 октября.

На место выехали спасатели ПСЧ-15. По прибытии установлено, что горит автомобиль "BMW Х5", 2011 года выпуска.

В результате пожара иномарка уничтожена полностью. Также в результате ЧП пострадал соседний автомобиль "Volkswagen Golf", 2000 года выпуска.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.