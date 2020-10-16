Экологическая акция «Лесомания» прошла в Твери

В Твери прошла экологическая акция «Лесомания». Фото: ПТО.

На территории дома милосердия в Твери добровольцы высадили более 30 саженцев плодово-ягодных и хвойных деревьев, а также кустарников. Участники акции – сотрудники одной из крупнейших тверских коммерческих компаний, работники Фонда Твери, студенты Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, члены волонтерского отряда при Комитете по делам молодёжи.

– Акция «Лесомания» проходит ежегодно и объединяет усилия сотрудников коммерческого сектора и добровольцев. Таким образом бизнес поддерживает инициативу горожан по благоустройству городской среды и улучшению экологии. Надеемся, и в дальнейшем будем сотрудничать, – рассказала директор Фонда Твери Юлия Саранова.

Такой же набор саженцев высадят на территории других социальных учреждений города. Компания-спонсор готова выделить материал, а волонтёры – помочь с посадкой.

– Волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края и всей страны. Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества, – подчеркивает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В настоящее время в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано более 6,6 тысяч волонтеров из Тверской области. Все они активно участвуют в добровольческих акциях.