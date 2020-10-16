Тотальный диктант - 2020 Тверь напишет дистанционно 17 октября

В аудиториях в этом году нас собирать не будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тотальный диктант - 2020 Тверь и область напишет уже в ближайшую субботу - 17 октября. В связи с коронавирусом проходить массовую проверку грамотности в этом году мы будем дистанционно. Читать диктант начнут на сайте проекта ровно в 14:00.

Писать его можно будет прямо там, на сайте, в специальном окне. Информация о результате появится в личном кабинете на сайте Тотального диктанта, когда проверка завершится (не забудьте заранее зарегистрироваться на сайте).

Для приверженцев классического варианта - ручкой на бумаге - организаторы тоже нашли выход. Специальные бланки и ручки можно было получить заранее. Раздавать их будут и в день диктанта, в пункте выдачи на Дмитрия Донского, д.37. В субботу, 17 октября, пункт работает с 10 до 12 часов.

Единственное "но": диплом с результатом в этом варианте вы получить не сможете, так как проверить - написали ли вы диктант сами и с первого раза в этом случае будет невозможно.

Все подробности о том, как присоединиться к Тотальному диктанту - 2020, читайте здесь.