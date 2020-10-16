Пьяный водитель перевернулся на машине под Тверью

Госавтоинспекторы в очередной раз призывают не садиться за руль пьяными. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Утром 16 октября под Тверью машина вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло в Калининском районе, на 162-м километре трассы М-10.

Пострадал водитель авто, травмы его жизни не угрожают. Как выяснили сотрудники областной ГИБДД, автомобилист был пьян. Он "дыхнул в трубочку" на месте аварии, и алкотестер показал 1,06 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При допустимой норме - 0,16 мг на 1 л воздуха.

Госавтоинспекторы в очередной раз призывают не садиться за руль пьяными и сообщать о подобных случаях.

- Если вы заметили водителя, севшего за руль после употребления спиртного, проявите гражданскую позицию, - обращаются сотрудники ГИБДД к жителям Тверской области. - Сообщите по телефону 02,102, или 112.

Хорошо, если вы запомните марку и цвет авто, "номера", а также направление движения машины.