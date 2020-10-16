Двоих торговцев оружием осудили на условные сроки в Твери

В Твери двоих торговцев оружием приговорили к условным срокам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело рассматривал Пролетарский районный суд Твери. Два тверичанина покупали, хранили у себя и перепродавали огнестрельное оружие и патроны. Преступники полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

В 2019 году участник оперативно-розыскных мероприятий сделал «проверочную закупку» у двоих обвиняемых. Злоумышленники предложили ему широкий ассортимент.

Это и самодельное огнестрельное оружие с боекомплектом за 50 тысяч рублей. Винтовка Мосина и патроны за 35 тысяч рублей, которую один из правонарушителей хранил у себя с 2004 года. Пистолет Люгера за 63 тысячи рублей, выменянный у кого-то в 2017 году.

Другой экземпляр коллекции, самодельный огнестрел, сооружённый из пневматики, за 40 тысяч рублей продали кому-то из настоящих покупателей.

Документов на оружие не было. Откуда оно появилось у двоих подельников – в пресс-релизе Пролетарского суда не уточняется.

Благодаря смягчающим обстоятельствам – обвиняемые явились с повинной, признали себя виновными и раскаялись, помогали следствию, воспитывают детей и т.д. – торговцам оружием не назначили реальные сроки. Одному – четыре года условно, второму – два с половиной года условного срока. Приговор ещё может быть обжалован.